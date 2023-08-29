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Rusya'ya rağmen 2. gemi! Ukrayna'dan yola çıkan 2. gemi de Boğaz'dan geçiyor

A Haber
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Giriş: 29.08.2023 11:36
Rusya'nın tahıl koridorundan çekilmesinden sonra geçtiğimiz günlerde ilk gemi boğazdan geçmişti. Ukrayna'dan yola çıkan ikinci gemi de Boğaz’dan geçiyor. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.
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