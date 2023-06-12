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Rusya'ya gözdağı tatbikatı mı?

A Haber
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Giriş: 12.06.2023 16:37
NATO tarihindeki en büyük hava tatbikatı Almanya'da başladı. ABD basınında Kosova Barış Gücü komutasının Türkiye'ye devredilmesi tartışılıyor. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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