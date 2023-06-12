Rusya’ya gözdağı tatbikatı mı?

NATO tarihindeki en büyük hava tatbikatı Almanya'da başladı. ABD basınında Kosova Barış Gücü komutasının Türkiye'ye devredilmesi tartışılıyor. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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