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Rusya'sız koridorda ilk gemi

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Giriş: 18.08.2023 08:23
Rusya'nın tahıl anlaşmasından çekilmesinin ardından, Ukrayna limanlarından ayrılan ilk gemi Romanya ve Bulgaristan karasuları içinde kalarak Türk karasularına ulaşmayı başardı.
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Rusya’sız koridorda ilk gemi
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