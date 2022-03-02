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Rusya’nın saldırıları 7. gününde! Sokak savaşlarını kim kazanacak? Rusya nereye kadar gidecek?

A Haber
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Giriş: 02.03.2022 09:12
Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı harekat 7. gününde devam ediyor. Müzakereler için 2. kez Rusya ve Ukrayna heyetleri bir araya gelecek. Kiev’in dışında Harkov, Herson, Melitopol ve Vasilkov’da hedef alınan noktalar arasında. Sokak savaşlarını kim kazanacak? Rusya nereye kadar gidecek? Müzakere masasından sonuç çıkar mı?  Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar değerlendirdi.
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