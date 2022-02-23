Rusya’nın olası işgal rotaları ne? Harita üzerinde tek tek anlattı: En tehlikeli cephe...

Son dakika haberi... Putin Rus ordusuna Ukrayna’nın doğusuna girme emri verdi. Peki Rusya'nın bir sonraki hamlesi ne olur? Ukrayna'yı ilhak edecek mi? Olası bir işgal durumunda harekat nasıl olur? Bölgede son durum ne? A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, A Haber canlı yayınında harita üzerinde detayları tek tek anlattı. İşte olası işgalin 3 rotası...

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