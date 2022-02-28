Rusya’nın ilerleyişi durdu mu? Müzakereler sonuç verecek mi?

Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler dünya gözünü çevirmiş durumda. Diğer taraftan ise Kiev kuşatma altında ve Rusya ele geçirmek için mücadele ediyor. Siyasi hedef ise Zelenskiy ve hükümeti. Peki Rusya’nın ilerleyişi durdu mu? Müzakereler sonuç verir mi? Savaş nereye kadar gidecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ değerlendirdi.

Coşkun Başbuğ'un değerlendirmeleri:

"Rusya'nın ilerleyişi yavaşladı. Kum saati Rusya'nın aleyhine Ukrayna'nın lehine çalışmaya başladı. Bu tür işgal girişimlerinde hemen süreci toparlayıp işgali bitirmen lazım ve dünyada oluşacak blok kitleyi göğüslemen lazım.

Rusya şu anda bunu yapamadı. Rusya'nın hedeflediği süreçte işlemedi durum. Rusya artık erimeye ve tükenişe doğru gidiyor. Rusya tarafında genele yayılmış askeri stratejik hata var. Ordu gelişi güzel yönetilecek bir sistem değildi."