Rusya’dan yaş sebze ve meyve ihracatı kararı! İhracat yasağı kalkıyor

Rusya, Türkiye'den yeniden meyve ve sebze alımına başlıyor. Savaşla birlikte alımlarını durduran Rusya, 4 Nisan'da Antalya'ya gönderdiği bir heyet ile seraları inceledi. Heyet incelemelerin ardından, ihracat yasağının tüm yaş sebze ve meyve ürünlerinde kaldırıldığını açıkladı.

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