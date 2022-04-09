09 Nisan 2022, Cumartesi
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Rusya’dan yaş sebze ve meyve ihracatı kararı! İhracat yasağı kalkıyor
Rusya, Türkiye'den yeniden meyve ve sebze alımına başlıyor. Savaşla birlikte alımlarını durduran Rusya, 4 Nisan'da Antalya'ya gönderdiği bir heyet ile seraları inceledi. Heyet incelemelerin ardından, ihracat yasağının tüm yaş sebze ve meyve ürünlerinde kaldırıldığını açıkladı.