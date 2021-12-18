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Rusya’dan Türkiye’ye uzanan hikaye! Beykoz Cumhuriyet Köyü onun evi oldu

A Haber
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Giriş: 18.12.2021 15:51
Güncelleme:18.12.2021 15:52
Her bir insan, ayrı bir hikaye barındırıyor. Kiminin hikayesi sessiz sedasız içinde taşıdıklarından oluşurken kimi de bizlere başarı dolu öyküsüyle örnek oluyor. Natalia Büyükoğlu, 25 sene önce şimdiki eşi Tayfun’a aşık olarak Türkiye'ye geldi ve İstanbul Beykoz'da bulunan Cumhuriyet Köyü’nde yaşamaya başladı. Burada dikiş nakış ve hayvancılık işleri ile uğraşan Natalia Büyükoğlu, köy hayatından da oldukça memnun. A Haber ekibi, bu hafta da farklı yerlere gitti ve farklı insan yaşamlarına konuk oldu. İşte o hikayeler…
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