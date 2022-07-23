Rusya’dan Türkiye’ye övgü! Başkan Erdoğan'a 'tahıl koridoru' teşekkürü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İstanbul'da imzalanan anlaşmalarla ilgili "Bugün elde edilen sonuçlara katkılarından dolayı Türk ortaklarımıza, şahsen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Rusya, bu alandaki yükümlülüklerine sadık kalmaya devam edecektir." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN