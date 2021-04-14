Rusya'dan Türkiye uçuşlarına kısıtlama! Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Türkiye uçuşlarını geçici olarak sınırlandırma kararına ilişkin, "Rusya'dan bir heyet gelip Türkiye'deki uygulamaları yerinde görecek" dedi. Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, "Kararın arkasında siyasi bir gerekçe görmüyorum" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Türkiye ile uçuşları sınırlamasına yönelik açıklama yaptı.

Kararın olumsuz etkileri olacağını söyleyen Çavuşoğlu, "Uçuşların başlaması konusunda çalışıyoruz" dedi.

Çavuşoğlu, "Kararın arkasında siyasi bir gerekçe görmüyorum" ifadelerini de kullandı.

"MISIRLA YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR"

Bakan Çavuşoğlu, Mısırla ilişkilere de değindi ve "Mısır ile yeni bir dönem başlıyor" ifadesini kullandı.

Mısır'a Büyükelçi atanıp atanmayacağına ilişkin soruyu Çavuşoğlu şöyle yanıtladı:

"Şu anda konuşmadık. Bakan yardımcıları ve diplomatlar düzeyinde bir toplantı olacak. Orada gündeme gelir, henüz daha tarih belli olmadı. Daha sonra ise bizler de biraraya gelir. Orada konuşulur bunların detayları."