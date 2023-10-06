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Rusya'dan Suriye'deki askerlerine talimat: Türkiye'nin operasyonları sırasında üslerinizden ayrılmayın

A Haber
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Giriş: 06.10.2023 14:23
Türkiye operasyon sahasındaki üçüncü taraflara çekilin uyarısında bulunmuştu. Rusya'nın askerlerine talimat verdiği ortaya çıktı. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.
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