Rusya'dan nükleer gözdağı mı? NATO'nun nükleer kapasitesi ne?

Kıyamet günü uçağı zafer günü provasında Moskova semalarında. Rusya gözdağı mı veriyor? Rusya nükleer kartını kullanırsa NATO’nun yanıtı nasıl olur? NATO’nun nükleer kapasitesi ne? Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, A Haber’de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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