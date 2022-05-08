08 Mayıs 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Rusya'dan nükleer gözdağı mı? NATO'nun nükleer kapasitesi ne?

Rusya'dan nükleer gözdağı mı? NATO'nun nükleer kapasitesi ne?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.05.2022 12:47
Kıyamet günü uçağı zafer günü provasında Moskova semalarında. Rusya gözdağı mı veriyor? Rusya nükleer kartını kullanırsa NATO’nun yanıtı nasıl olur? NATO’nun nükleer kapasitesi ne? Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, A Haber’de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Almanya’da PKK ve FETÖ varlığı
Almanya’da PKK ve FETÖ varlığı
NATO’nun nükleer kapasitesi ne?
NATO'nun nükleer kapasitesi ne?
MSB’den Anneler Günü’ne özel paylaşım
MSB’den Anneler Günü’ne özel paylaşım
Başkan Erdoğan’dan Anneler Günü mesajı
Başkan Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı
Halk TV’de övgü yağdırdı
Halk TV'de övgü yağdırdı
Özdağ’ın yalana inandırma stratejisi
Özdağ’ın yalana inandırma stratejisi
Ümit Özdağ politikalarıyla kendine yeni bir alan yaratmaya çalışıyor
"Ümit Özdağ politikalarıyla kendine yeni bir alan yaratmaya çalışıyor"
İnce’den İmamoğlu ve Yavaş’a eleştiri
İnce'den İmamoğlu ve Yavaş'a eleştiri
Millet İttifakı’nda ilk kopuş 29 Mayıs’ta
Millet İttifakı'nda ilk kopuş 29 Mayıs'ta
Başkan Erdoğan’dan şehit babasına taziye telefonu
Başkan Erdoğan’dan şehit babasına taziye telefonu
Terör inleri yerle bir edildi
Terör inleri yerle bir edildi
Gözler ABD enflasyon verisinde!
Gözler ABD enflasyon verisinde!
Daha Fazla Video Göster