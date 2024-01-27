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Rusya'dan NATO tatbikatına tepki! Moskova: Rus sınırındaki tatbikatlar savaş riskini artırıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.01.2024 17:14
Rusya'dan NATO tatbikatına tepkiler gelmeye devam ediyor. Son açıklama NATO'nun askeri tatbikatlarının savaş riskini artırdığı yönünde. Son durumu A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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