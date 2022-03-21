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Rusya’dan Mariupol ültimatomu: Sabaha kadar teslim olun

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Giriş: 21.03.2022 09:14
Ukrayna'nın stratejik açıdan en önemli kentlerinden biri olan Marıupol'de şiddetli çatışmalar sürüyor. Kenti haftalardır abluka altında tutan Rusya,, direnişçilere teslim olmaları için bu sabaha kadar süre verdi. Kremlin'in ultimatomuna, Kiev'den "Teslimiyet söz konusu bile olamaz" yanıtı geldi.
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