Rusya’dan KKTC adımı: Konsolosluk açıyor

Son dakika haberleri... Rus haber ajansı TASS, Rusya’nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Büyükelçiliğinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) başkenti Lefkoşa'da Rus vatandaşlarına yönelik konsolosluk hizmeti vermeye başlayacağını bildirdi. KKTC cephesinden de konuyla ilgili bir açıklama geldi. Konuyla ilgili KKTC Cumhurbaşkanı Tatar A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu.