Rusya'dan Karadeniz hamlesi! Moskova Abhazya'nın kıyısında bir üs kurmaya hazırlanıyor

Rusya'dan Karadeniz'de kritik bir hamle geldi. Karadeniz’e kıyısı bulunan ayrılıkçı Abhazya bölgesinde kalıcı bir deniz üssü kurmak üzere anlaşma imzaladı. Peki bu ne anlama geliyor? Ayrıntıları Moskova'da bulunan A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN