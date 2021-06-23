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Rusya'dan ilk turist kafilesi Antalya'da! Akın akın geliyorlar

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.06.2021 11:11
Rus turistlerin Antalya hasreti bitti. Dün 44 uçak ile 12 binden fazla turist Antalya’ya geldi, bu turizm sezonunda 3 milyon Rus turistin gelmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra Dalaman’a da ilk Rus turist kafilesi 23 Haziran itibariyle geldi. Detayları önce Antalya’daki A Haber muhabiri Yasin Anzerli’den sonrasında Dalaman’daki A Haber muhabiri Vural Efecik canlı yayında aktardı.
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