Rusya'dan ilk turist kafilesi Antalya'da! Akın akın geliyorlar

Rus turistlerin Antalya hasreti bitti. Dün 44 uçak ile 12 binden fazla turist Antalya’ya geldi, bu turizm sezonunda 3 milyon Rus turistin gelmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra Dalaman’a da ilk Rus turist kafilesi 23 Haziran itibariyle geldi. Detayları önce Antalya’daki A Haber muhabiri Yasin Anzerli’den sonrasında Dalaman’daki A Haber muhabiri Vural Efecik canlı yayında aktardı.