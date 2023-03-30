30 Mart 2023, Perşembe
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Rusya’dan ‘düşman olan devletler’ açıklaması: Bize karşı yürütülen hibrit savaş uzun sürecek
Rusya'dan Ukrayna'da devam eden çatışmalara ilişkin önemli bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov Ukrayna'daki çatışmaları "Düşman olan devletler ve dost olmayan ülkeler ile bir çatışma" olarak nitelendirdi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.