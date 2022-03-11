Rusya’dan Batı’ya yaptırım resti! 200 ürünün ihracatı yasaklandı

ABD ve Batı'nın yaptırımları Rus ekonomisini sarstı. Rusya aynı sertlikle cevap verdi. Rusya, teknoloji, telekom, sağlık, otomobil ve tarım ekipmanlarının ihracatını 2022 sonuna kadar askıya alacağını açıkladı. Ayrıntıları Moskova'dan A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.

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