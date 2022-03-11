11 Mart 2022, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Rusya’dan Batı’ya yaptırım resti! 200 ürünün ihracatı yasaklandı
ABD ve Batı'nın yaptırımları Rus ekonomisini sarstı. Rusya aynı sertlikle cevap verdi. Rusya, teknoloji, telekom, sağlık, otomobil ve tarım ekipmanlarının ihracatını 2022 sonuna kadar askıya alacağını açıkladı. Ayrıntıları Moskova'dan A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.