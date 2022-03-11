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Rusya’dan Batı’ya yaptırım resti! 200 ürünün ihracatı yasaklandı

A Haber
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Giriş: 11.03.2022 13:39
ABD ve Batı'nın yaptırımları Rus ekonomisini sarstı. Rusya aynı sertlikle cevap verdi. Rusya, teknoloji, telekom, sağlık, otomobil ve tarım ekipmanlarının ihracatını 2022 sonuna kadar askıya alacağını açıkladı. Ayrıntıları Moskova'dan A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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Rusya’dan Batı’ya yaptırım resti!
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