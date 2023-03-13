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Rusya'dan "14 Mayıs" yorumu! Rus basını: Batı Erdoğan'ın gitmesini istiyor

A Haber
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Giriş: 13.03.2023 14:00
Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler, Rusya'nın da gündeminde. Rus basını, "Erdoğan seçimi kaybederse Batı kazanır" yazdı. Ayrıntıları Moskova'dan A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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Rusya’dan 14 Mayıs yorumu
Rusya'dan "14 Mayıs" yorumu
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