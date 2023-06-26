Rusya’da Wagner krizinde son durum ne?

Moskova'da kriz bitti mi? Wagner'i ne bekliyor? Gaziantep Üniversityesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Keser A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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