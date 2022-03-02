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Rusya’da neler oluyor? Ekonomik durum ne? Müzakere masası tekrar kurulacak mı?

A Haber
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Giriş: 02.03.2022 13:36
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının yedinci gününde taraflar ikinci kez müzakere masasına oturacak. Putin, Belarus/Ukrayna sınırındaki birlik sayısını iki katına çıkartıyor. Rus borsasında 28 Şubat'tan bu yana işlem yapılmıyor. Rusya tarafındaki gelişmeleri A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.
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