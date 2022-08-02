02 Ağustos 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Rusya’da kritik zirve! Başkan Erdoğan, Rusya lideri Putin ile görüşecek

Rusya’da kritik zirve! Başkan Erdoğan, Rusya lideri Putin ile görüşecek

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.08.2022 15:15
Rusya Devlet Başkanı Putin 5 Ağustos'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Açıklama Kremlin'den yapıldı. Kremlin’den tarafından, “Tahıl anlaşmasının ne kadar etkili çalıştığı konuşulacak” ifadeleri kullanıldı. Ayrıntıları Rusya'dan A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Rusya’da kritik zirve!
Rusya’da kritik zirve!
Fındıkta hasat zamanı!
Fındıkta hasat zamanı!
Tahıl gemisi güvenli rotada ilerliyor!
Tahıl gemisi güvenli rotada ilerliyor!
Cemevi saldırılarında gözaltı sayısı 3 oldu
Cemevi saldırılarında gözaltı sayısı 3 oldu
Akşener ve Yavaş’a adaylık vetosu!
Akşener ve Yavaş’a adaylık vetosu!
Deprem yıktı, devlet yeniden yaptı
Deprem yıktı, devlet yeniden yaptı
Cemevi saldırında yeni detay!
Cemevi saldırında yeni detay!
Bundan sonra neler yaşanacak?
Bundan sonra neler yaşanacak?
İhtiyacın tankerle karşıladığı Dikili’de suya zam
İhtiyacın tankerle karşıladığı Dikili'de suya zam
Maymun çiçeği Türkiye’de kaç kişide var?
Maymun çiçeği Türkiye'de kaç kişide var?
Türkiye’nin hasat koridoru!
Türkiye'nin hasat koridoru!
İzmir’in CHP ile sınavı!
İzmir'in CHP ile sınavı!
Daha Fazla Video Göster