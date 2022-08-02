Rusya’da kritik zirve! Başkan Erdoğan, Rusya lideri Putin ile görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Putin 5 Ağustos'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Açıklama Kremlin'den yapıldı. Kremlin’den tarafından, “Tahıl anlaşmasının ne kadar etkili çalıştığı konuşulacak” ifadeleri kullanıldı. Ayrıntıları Rusya'dan A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.

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