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Rusya’da korkun terör saldırısı: En az 62 ölü! Saldırıyla kim, ne mesaj veriyor?

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 23.03.2024 11:41
ABD'nin vatandaşlarını uyarısı sonrası Moskova'da katliam yaşandı. Konser salonunu basan bir grup sivillerin üzerine uzun namlulu silahlarla kurşun yağdırdı. Yaşanan olayda en az 62 ölü, 150'ye yakın yaralı var. İlk anda gözler Ukrayna'ya çevrildi ancak saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi. Olay yerinde bulunan  Agşin Kişiyev son durumu aktardı. Peki Rusya kime, nasıl yanıt verecek? Saldırıyla kim, ne mesaj veriyor? Moskova'da en az 60 kişinin öldüğü saldırının sonuçları ne olur? Saldırının perde arkasında kim var? Sıcak gündemi A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Mete Sohtaoğlu değerlendirdi.
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