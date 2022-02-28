Rusya ve Ukrayna arasında müzakereler başladı! Görüşme yeri gizli tutuldu

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 5. gününde taraflar müzakere masasına oturdu. Rus ve Ukraynalı heyetleri, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey karşıladı. Makey, Rusya-Ukrayna görüşmelerinde yer alan heyetlerin Belarus'ta kendilerini güvende hissedebileceğini, tarafların güvenlikle ilgili tüm isteklerinin yerine getirileceğini söyledi.

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