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Rusya ve Ukrayna arasında müzakereler başladı! Görüşme yeri gizli tutuldu

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Giriş: 28.02.2022 15:15
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 5. gününde taraflar müzakere masasına oturdu. Rus ve Ukraynalı heyetleri, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey karşıladı. Makey, Rusya-Ukrayna görüşmelerinde yer alan heyetlerin Belarus'ta kendilerini güvende hissedebileceğini, tarafların güvenlikle ilgili tüm isteklerinin yerine getirileceğini söyledi.
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