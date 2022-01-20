Rusya Ukrayna’yı işgal mi edecek? Türkiye arabulucu rolü üstlenir mi? Flaş değerlendirme: Moskova ziyareti gerçeleşebilir

Son dakika haberi... Rusya - Ukrayna savaşı için geri sayım başladı. New York Times'ın haberine göre, ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada korkulan senaryonun gerçekleşeceğini düşündüğünü açıkladı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğini söyleyen Biden'ın ifadeleri endişeye sebep olurken, ABD Başkanı "Bu hamle Rusya için felaket olur" dedi. Bu açıklamadan kısa süre sonra Beyaz Saray 'acil' koduyla bir açıklama yayınladı. Peki Rusya Ukrayna'yı işgal edecek mi? Rusya-Ukrayna savaşı çıkar mı? "Topyekün işgal" planı mı? Türkiye arabulucu rolü mü üstlenecek? A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün detayları anlattı. Akgün, "Moskova ziyareti gerçekleşebilir. Belki Ukrayna’dan Rusya’ya direk geçilebilir. Dolayısıyla Türkiye’nin bölgenin önemli bir aktörü olarak bu krizde yatıştırıcı sorunları yatıştırıcı giderici rol almasından daha doğal bir şey olamaz." dedi.

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