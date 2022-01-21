Rusya, Ukrayna’yı işgal eder mi? Karadeniz’de büyük savaş mı çıkıyor? Türkiye krizde nasıl rol oynuyor?

Pandemi ve enerji kriziyle boğuşan dünyanın gözü Rusya-Ukrayna sınırına çevrildi. Cenevre’de yapılan kritik zirve sonrası Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Ukrayna’ya saldırı planları olmadığının altını çizerken ABD Dışişleri Bakanı Blinken "Rusya bir işgale kalkışırsa ortak, hızlı ve sert bir tepkiyle karşılaşırsınız" diyerek göz dağı verdi. Peki dünyanın gözünü çevirdiği Ukrayna sınırında neler oluyor? Tansiyon son zamanlarda neden yükseldi. Ukrayna sınırında askeri güçler ne durumda? Rusya’nın planları neler? Gündemin öne çıkan başlıkları Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın değerlendirdi.





Mesut Hakkın Caşın canlı yayında şunları söyledi:

"Belki de Soğuk Savaş'tan sonraki en büyük imtihandan geçiyoruz. Rusya ile Batı'nın ve NATO'nun ve ABD'nin mücadelesi.

Bence ABD Rusya'yı hataya zorluyor. Yani nihai anlamda bölünmüş bir Ukrayna'nın doğu kısmını NATO'ya üye edecekler batı kısmı Rusya'nın elinde kalacak. Bugün konuşulan da bu masada."