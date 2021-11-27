Rusya Ukrayna’ya yeniden saldırabilir mi? Karadeniz’de kim, neden gerilimi yükseltiyor?

Rusya, Ukrayna sınırına askeri yığınak yapıyor. ABD, Avrupa Birliği ve NATO'nun gölgesinde "Moskova-Kiev" gerilimi tırmanıyor. Peki bölgedeki yüksek tansiyonun temelinde ne var? Her şey nasıl başladı ve bugüne nasıl gelindi? Rusya, yeni bir savaşa mı hazırlanıyor? Merak edilen cevaplar A Haber’in hazırladığı özel dosyada…

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