27 Kasım 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Rusya Ukrayna’ya yeniden saldırabilir mi? Karadeniz’de kim, neden gerilimi yükseltiyor?

Rusya Ukrayna’ya yeniden saldırabilir mi? Karadeniz’de kim, neden gerilimi yükseltiyor?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.11.2021 10:51
Rusya, Ukrayna sınırına askeri yığınak yapıyor. ABD, Avrupa Birliği ve NATO'nun gölgesinde "Moskova-Kiev" gerilimi tırmanıyor. Peki bölgedeki yüksek tansiyonun temelinde ne var? Her şey nasıl başladı ve bugüne nasıl gelindi? Rusya, yeni bir savaşa mı hazırlanıyor? Merak edilen cevaplar A Haber’in hazırladığı özel dosyada…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Karadeniz’de gerilimi neden yükseltiyor?
Karadeniz’de gerilimi neden yükseltiyor?
Konut fiyatları neden artıyor?
Konut fiyatları neden artıyor?
Lütfü Türkkan nereye kayboldu?
Lütfü Türkkan nereye kayboldu?
CHP’nin gizemli 14. katında neler oluyor?
CHP’nin gizemli 14. katında neler oluyor?
İşte TURKOVAC’da merak edilenler
İşte TURKOVAC’da merak edilenler
27 Mayıs mağdurlarına tazminat ödenecek!
27 Mayıs mağdurlarına tazminat ödenecek!
Başkan Erdoğan Türkmenistan’a ziyaret!
Başkan Erdoğan Türkmenistan'a ziyaret!
FETÖ’cü teröristler Almanya’da kanal kurdu!
FETÖ’cü teröristler Almanya’da kanal kurdu!
Darbe gecesinde Yayla Karakolu’nda neler yaşandı?
Darbe gecesinde Yayla Karakolu'nda neler yaşandı?
Bakan Koca: Bu geceden itibaren...
Bakan Koca: Bu geceden itibaren...
Kılıçdaroğlu ve Akşener arasında İmamoğlu anlaşmazlığı
Kılıçdaroğlu ve Akşener arasında İmamoğlu anlaşmazlığı
Başkan Erdoğan: Faizler düşecek!
Başkan Erdoğan: Faizler düşecek!
Daha Fazla Video Göster