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Rusya-Ukrayna tarımının Türkiye tarımına etkisi! Savaş tarımda ihracat oranlarını düşürdü

A Haber
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Giriş: 09.03.2022 15:00
Güncelleme:09.03.2022 15:01
Meyve-sebze ihracatında Türkiye'nin ilk 10 pazarı arasında yer alan Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş ihracatı etkiledi. 24 Şubat'tan itibaren güvenlik nedeniyle TIR'lar yollarda bekletilirken, gemilerin de limanlardan çıkmasına izin verilmedi. Tüm bu olanlara Rus rublesindeki düşüşte eklenince üreticiler ve ihracatçılar iç pazara yöneldi. A Haber ekipleri Rusya Ukrayna savaşının Türkiye tarımına etkisini araştırdı. İşte detaylar…
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