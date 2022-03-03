Rusya-Ukrayna savaşını Putin mi Biden mı kazanacak? Siyaset Bilimci Doktor Kemal Olçar A Haber'de açıkladı

SON DAKİKA HABELERİ | Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş bütün dünyayı etkisi altına aldı. ABD ve Batı art arda aldığı yaptırım kararlarıyla Rusya’nın üzerine kabus gibi çöktü. Peki, bu savaşın uzaması kimin işine gelir? Rusya’nın hamleleri ne olur? Savaşın kaderini kim belirleyecek? Rus halkı ne zaman Putin’den desteğini çeker? Siyaset Bilimci Doktor Kemal Olçar, A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

SON DAKİKA: Dünya diken üstünde… Rusya-Ukrayna savaşı uzadıkça nükleer kriz de dünyanın korkulu rüyası olmaya devam edecek. Siyaset Bilimci Doktor Kemal Olçar, A Haber'de Rusya ve Ukrayna ile ilgili çarpıcı analizlerde bulundu. Olayın ekonomik boyutu üzerinden okuma yapan Olçar, "Savaşın kazananı hangi koşullarda kim olur? sorusuna yanıt verdi. İşte o açıklamalar…

Siyaset Bilimci Doktor Kemal Olçar şu tespitlerde bulundu;

"RUSYA ESKİ DEFTERLERİ AÇIP ARŞİVLERDE..."

Ekonomik yaptırımlar Rusya'ya etkili olur mu? Muhakkak olur. Fakat bu harekattan vazgeçirir mi? derseniz çok vazgeçirecekmiş gibi gözükmüyor. Çünkü zaten Rusya kapalı ekonomi geleneğinden toplumundan gelen bir toplum. Kendine yeter bir sistemi var. Eski defterleri açıp arşivlerden tekrar eski düzenine dönebilir.

"RUSYA'NIN BÖYLE BİR HAREKATTAN UZAKLAŞMASI..."

(Rusya) En önemli sıkıntısı enerji tedarikçisi bir ülke ve onların pazarlamasını yapıyor. Bu enerji kaynaklarının satımından elde ettiği parayı SWIFT yönetimiyle tedarik ediyordu, alıyordu. Şimdi başka yöntemler de var. Şimdi mesela bunu kullanmıyor. Başka bir yöntem kullanıyor. Dolayısıyla İranlılarda SWIFT yaptırımlarıyla karşı karşıya. Bir miktar maliyet artabilir Rusya için ödemelerde ama çok ciddi anlamda Ukrayna üzerinde Rusya'nın Putin'in politika defterini eline geçirmesini engelleyecek bir durum değil. Oligarklar kim? Rusya'da da var oligarklar Ukrayna'da da var. Trump'ın bir sözü vardı geçen sene… Ukrayna ile ilgili yorum yaparken 'Dünyadaki en çok yolsuzluğun olduğu ülkedir' demişti. Bu oligarklar eski Sovyet dönemindeki siyasi elitlerdir. Özelleştirmelerden dolayı müthiş zengin oldular. Ve bunlar üzerinde şimdi baskı kurarak, bunların mal varlıklarına el koyarak Rusya'nın böyle bir harekattan uzaklaşması bana gerçekçi gelmiyor.

"ASKERİ HAREKATIN SEKTEYE UĞRAMASI ANLAMINA GELİR"

Ne zaman gerçekçi gelebilir biliyor musunuz? Bu tür üst tabaka dediğimiz oligark gruplarının mal varlıklarına el konulduktan ve Rusya devletinin bankalarını işlemez hale getirdikten sonraki yansımaları halka inerse o zaman Putin meşruiyetini yavaş yavaş halk nezdinde kaybedebilir. Bu da halktan destek almayan bir büyük çaptaki askeri harekatın sekteye uğraması anlamına gelir. Bu da uzun vadeli olacaktır.

SAVAŞTAN KİM KARLI ÇIKACAK? KAZANAN KİM OLUR?

Ne dedi Biden? 'Uzun vadeli etki yaratacağı için öncelikle bu yaptırımları gündeme getiriyoruz.' O yüzden savaşın uzaması aslında Biden'ın işine gelir. ABD ve Batı'nın işine gelir. Kimin işine gelmez? Rusya'nın işine gelmez. Ukrayna'yı düşünen var mı bu tabloda? Savaş uzadıkça siviller yer değiştirecek, yerinden edilmiş kişiler sayısında müthiş artışlar olacak. Nehrin batısındaki güvenli alanlara sıkışmış olacak? (Suriye) İdlip'te olduğu gibi. Ya da sınır aşacaklar mülteci olacaklar.