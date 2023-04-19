Rusya-Ukrayna savaşında Türk diplomasisi

Başkan Erdoğan'ın liderliği ve dış politikadaki başarısı, dünya gündeminde de yankı bulmaya devam ediyor. Peki, 2023 seçimlerinin ardından, Türkiye dış politikasındaki vaatler neler? A Haber Dış Haberler Editörü Elif Saatçıoğlu aktardı.