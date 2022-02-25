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Rusya-Ukrayna savaşı | Rusya nereye kadar gidecek? Rusya ve ABD gizli anlaşma mı yaptı?

A Haber
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Giriş: 25.02.2022 14:51
Rusya- Ukrayna savaşında tanklar Kiev’e kadar dayandı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov işgal planlarının olmadığını ifade ederken Ukrayna lideri Zelenskiy Putin’e müzakere çağrısı yaptı. Peki ABD ve Batı neyi öngöremedi? Rusya ve ABD’nin gizli anlaşması mı var? Rusya nereye kadar gidecek? Gündemin öne çıkan gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın değerlendirdi.

Mesut Hakkı Çasın'ın değerlendirmeleri:

"Yaptırım yöntemlerini bize ABD uyguladı bilindiği üzere. PKK'yı korumak için ABD askerleri fotoğraf çektirdi. Bundan sonra Türk Hava Kuvvetleri kafalarına bombayı çakınca 40 bin yardım gönderdiler. Biz harekatı başlattıktan sonra da ABD Başkan Yardımcısını gönderdiler.

PKK'ya dokunulmamasını isteyen ABD'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ya askerlerinizi çekin ya da vuracağız " dedi. Bu ifadeden sonra 7 gün içinde askerlerini çektiler. Bir NATO bayrağı olduğu zaman Rusya buna cesaret edemez. Putin 3. Dünya Savaşı riskini göze alamaz. ABD ve Batı, Rusya'nın Kiev'e gireceğini öngöremedi.

Biden yapılan pazarlı ağzından kaçırdı ve kısmı işgalden bahsetti. Burada pazarlık Kiev'in işgali mi yoksa Donbass'ın mı bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bunlar dünyayı bilgilendirmediler ve bize yalan söylediler."

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