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Rusya-Ukrayna savaşı | Rusya nereye kadar gidecek? Rusya ve ABD gizli anlaşma mı yaptı?
Mesut Hakkı Çasın'ın değerlendirmeleri:
"Yaptırım yöntemlerini bize ABD uyguladı bilindiği üzere. PKK'yı korumak için ABD askerleri fotoğraf çektirdi. Bundan sonra Türk Hava Kuvvetleri kafalarına bombayı çakınca 40 bin yardım gönderdiler. Biz harekatı başlattıktan sonra da ABD Başkan Yardımcısını gönderdiler.
PKK'ya dokunulmamasını isteyen ABD'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ya askerlerinizi çekin ya da vuracağız " dedi. Bu ifadeden sonra 7 gün içinde askerlerini çektiler. Bir NATO bayrağı olduğu zaman Rusya buna cesaret edemez. Putin 3. Dünya Savaşı riskini göze alamaz. ABD ve Batı, Rusya'nın Kiev'e gireceğini öngöremedi.
Biden yapılan pazarlı ağzından kaçırdı ve kısmı işgalden bahsetti. Burada pazarlık Kiev'in işgali mi yoksa Donbass'ın mı bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bunlar dünyayı bilgilendirmediler ve bize yalan söylediler."