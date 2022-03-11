Rusya-Ukrayna savaşı piyasaları nasıl etkiliyor? Fiyatlar ne durumda?

16 gün önce başlayan Rusya ve Ukrayna savaşı ekonomi piyasalarını yerle bir etti. Enerji fiyatları ve emtialar da büyük yükselişler meydana geldi. Petrol ve ons altın ise tarihi zirvelere doğru gitti. Peki bu savaş ne zaman bitecek? Savaşın piyasalara etkisi ne? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Ahlatçı Hazine Müdürü Arda Coşar değerlendirdi. Çosar, “Emtialara ulaşama durumu üretime sekte vurabilir. Bundan dolayı büyüme tahminleri aşağı doğru revize ediyor." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN