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Rusya-Ukrayna savaşı Ortodoks Kilisesi’ni böldü! Ortodoks dünyada neden iç savaş yaşanıyor?

A Haber
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Giriş: 04.02.2023 17:02
Rusya-Ukrayna savaşı Ortodoks Kilisesi içindeki fikir ayrılıklarını da zirveye taşıdı. Deyim yerinde ise Ortodoks dünyada 'iç savaş' yaşanıyor. İki Ortodoks ülke olan Rusya ve Ukrayna arasındaki ayrışmadan sonra Moskova ile Yunanistan arasında da gerginlik hat safhaya tırmanmış durumda. Rusya, din kardeşi Yunanistan'ın kendisi yerine ABD ile işbirliği yapmasından son derece rahatsız. İşte tüm detaylar…
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