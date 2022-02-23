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Rusya-Ukrayna savaşı başladı mı? Putin hangi kazanımları elde etti?

A Haber
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Giriş: 23.02.2022 12:59
Rusya lideri Putin’in Ukrayna’nın doğusundan yer alan ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanıma kararının ardından sıcak gelişmeler peş peşe geldi. Putin Minks Anlaşmaları “geçersizdir” diyerek yeni bir meydan okuma yaparken ABD, İngiltere ve AB’den yaptırım kararları geldi. Peki Putin attığı adımlarla hangi kazanımları elde etti? Diplomatik çözüm arayışları nasıl sonuçlanır? Bölgede büyük savaş çıkma ihtimali var mı? Karadeniz mücadelesinde kim kazanır, kim kaybeder? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Beykent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Armağan Gözkaman, Selçuk Üniversitesi İktisat Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Haldun Soydal ve Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr.  Mesut Şöhret değerlendirdi.
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