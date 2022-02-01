Rusya-Ukrayna krizi | Sınır hattında tansiyon düşecek mi? Diplomasi gerilimi düşürecek mi?

Rusya-Ukrayna arasında gerilim tırmanırken gözler Türkiye'ye de çevrilmiş durumda. Türkiye çözüm için arabulucu rolünü üstleniyor. Gerilimin başrolündeki her iki ülke de arabuluculuk için Türkiye'ye güveniyor. ABD ve NATO ile Rusya arasında gerilimin sürdüğü ortamda Başkan Erdoğan, 3 Şubat'ta Kiev'de olacak. Peki Ukrayna-Rusya gerginliğinde barış diplomasisi etkili olacak mı? Tehlikeli gerilimin çözümü diplomasiyle mi, savaşla mı olacak? Gelişmeleri canlı yayında A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün ve A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali değerlendirdi.