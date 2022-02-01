01 Şubat 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Rusya-Ukrayna krizi | Sınır hattında tansiyon düşecek mi? Diplomasi gerilimi düşürecek mi?

Rusya-Ukrayna krizi | Sınır hattında tansiyon düşecek mi? Diplomasi gerilimi düşürecek mi?

ahaber.com.tr - Özel Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.02.2022 16:51
Rusya-Ukrayna arasında gerilim tırmanırken gözler Türkiye'ye de çevrilmiş durumda. Türkiye çözüm için arabulucu rolünü üstleniyor. Gerilimin başrolündeki her iki ülke de arabuluculuk için Türkiye'ye güveniyor. ABD ve NATO ile Rusya arasında gerilimin sürdüğü ortamda Başkan Erdoğan, 3 Şubat'ta Kiev'de olacak. Peki Ukrayna-Rusya gerginliğinde barış diplomasisi etkili olacak mı? Tehlikeli gerilimin çözümü diplomasiyle mi, savaşla mı olacak? Gelişmeleri canlı yayında A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün ve A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali değerlendirdi.
Ankara’ya kritik ziyaret! Başkan Erdoğan karşıladı
Ankara'ya kritik ziyaret! Başkan Erdoğan karşıladı
Ukrayna’da diplomasi gerilimi düşürecek mi?
Ukrayna'da diplomasi gerilimi düşürecek mi?
Erdoğan 3 Şubat’ta Ukrayna’ya gidecek
Erdoğan 3 Şubat’ta Ukrayna’ya gidecek
Kılıçdaroğlu’ndan ıslak imza çarkı!
Kılıçdaroğlu’ndan ıslak imza çarkı!
Teslim olan terörist PKK’nın iç yüzünü anlattı
Teslim olan terörist PKK'nın iç yüzünü anlattı
CHP binlerce insanın kimlik bilgilerine nasıl ulaştı?
CHP binlerce insanın kimlik bilgilerine nasıl ulaştı?
Yeşil ışığın gizemi çözüldü
Yeşil ışığın gizemi çözüldü
O isme rüşvet kurşunu!
O isme rüşvet kurşunu!
Başkan Erdoğan’ı savundu suçlu bulundu!
Başkan Erdoğan’ı savundu suçlu bulundu!
İmamoğlu’na sunulan 3 formül!
İmamoğlu'na sunulan 3 formül!
A Haber’e konuştu: Erdoğan bizi duydu
A Haber’e konuştu: Erdoğan bizi duydu
Sanayi atıkları ormanı çöplüğe çevirdi!
Sanayi atıkları ormanı çöplüğe çevirdi!
Daha Fazla Video Göster