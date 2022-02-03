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Rusya-Ukrayna krizi | Kiev'de kritik zirve! Türkiye arabulucu olacak

A Haber
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Giriş: 03.02.2022 16:52
Ukrayna sınırı hattında gerilim tırmanıyor. Rusya sınırına 48 balistik füze ve asker konuşlandırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Kiev ziyaretinin ardından Putin Türkiye'ye gelecek. Karadeniz'deki yükselen tansiyonu düşürecek adımlar için masaya oturulacak. Rusya-Ukrayna krizinin çözümü için Türkiye devreye girdi. Başkan Erdoğan, “Tüm tarafları itidalli olmaya ve diyaloğa davet ediyoruz” diyerek önemli bir adım attı. Diplomasi galip gelecek mi? Rusya-Ukrayna krizi nasıl çözülecek? Başkan Erdoğan’ın Ukrayna ziyareti ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vişne Korkmaz, Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Toğrul İsmayıl, Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Furkan Kaya ve gazeteci Mustafa Tanyeri değerlendirdi.
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