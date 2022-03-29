29 Mart 2022, Salı
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Rusya Ukrayna heyetlerinin görüşmesi sona erdi | Ukrayna: Güvenlik garantilerinde anlaşamadık
Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul'da bir araya geldiği toplantı sona erdi. Ukrayna heyetinden yapılan açıklamada, "Güvenlik garantilerinde anlaşmak mümkün olmadı." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, "İki hafta içinde görüşmeleri devam ettireceğiz." denildi.