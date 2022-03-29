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Rusya Ukrayna heyetlerinin görüşmesi sona erdi | Ukrayna: Güvenlik garantilerinde anlaşamadık

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.03.2022 14:51
Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul'da bir araya geldiği toplantı sona erdi. Ukrayna heyetinden yapılan açıklamada, "Güvenlik garantilerinde anlaşmak mümkün olmadı." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, "İki hafta içinde görüşmeleri devam ettireceğiz." denildi.
Ukrayna: Güvenlik garantilerinde anlaşamadık
Ukrayna: Güvenlik garantilerinde anlaşamadık
Rusya ve Ukrayna heyetlerinin görüşmesi bitti
Rusya ve Ukrayna heyetlerinin görüşmesi bitti
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