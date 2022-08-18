18 Ağustos 2022, Perşembe
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Rusya - Ukrayna barışı mümkün mü? Lviv zirvesinden ne sonuç çıkar?
Ukrayna'daki kritik üçlü zirveden beklentiler neler? Erdoğan - Zelenskiy - Guterres zirvesinden ne mesaj gelir? Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Furkan Kaya ve Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.