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Rusya - Ukrayna barışı mümkün mü? Lviv zirvesinden ne sonuç çıkar?

A Haber
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Giriş: 18.08.2022 16:41
Ukrayna'daki kritik üçlü zirveden beklentiler neler? Erdoğan - Zelenskiy - Guterres zirvesinden ne mesaj gelir? Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Furkan Kaya ve Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
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