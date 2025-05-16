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Rusya-Ukrayna barışı için İstanbul zirvesi! Masaya hangi şartlar gelecek?

Rusya-Ukrayna barışı için İstanbul zirvesi! Masaya hangi şartlar gelecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.05.2025 12:35
Dün İstanbul'da yapılması beklenen Rusya-Ukrayna görüşmeleri bugüne kaldı. Ukrayna lideri Zelenskiy Ankara'da yaptığı açıklamada heyetin İstanbul'a gönderileceğini duyurdu. Peki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde neler yaşanıyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Güngör Yavuzalan değerlendirdi.
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