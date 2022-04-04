Rusya savaş suçu mu işliyor?

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeybatısında yer alan Bucha kentinde Rus güçlerinin bölgeden çekilmesinin ardından çok sayıda sivilin cansız bedenlerinin bulunmasının ardından karşılıklı açıklamalar geldi. Ukrayna soykırım derken rusya suçlamaları reddetti ve görüntüleri batının oyunu olarak niteledi. SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

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