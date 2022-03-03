Rusya Odessa’ya çıkarma mı yapacak? Odessa’da neler yaşanıyor?

Ukrayna deniz şehirlerinden olan Odessa’da bulunan Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği Ekoavrasya Ukrayna Başkanı İsmail Hacıoğlu yaşadıklarını A Haber canlı yayınında anlattı. İsmail Hacıoğlu, “Biz şu anda konsolosluğun olduğu bölgedeyim. Buradan vatandaşlarımızın güvenli şekilde sevkiyatı yapılıyor. Odessa’da dün akşam çalan sirenlerle herkes evlerine kapandı. Mariupol’de şu anda su ve elektrikler kesik. Telefon sistemleri çok kötü çalışıyor. Orada 35 vatandaşımız kaldı onları güvenlik sevk etmeye çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

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