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Rusya nereye kadar gidecek? Savaş ne zaman bitecek?

A Haber
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Giriş: 05.03.2022 12:49
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da insani koridorun Moskova saatiyle 10:00 itibariyle açılacağını belirtti. İnsanların tahliyesi için önem taşıyan kararın ardından 2 kentte ateşler kesilecek. Ancak Ukrayna’nın diğer bölgelerinde ise çatışmalar giderek artıyor. Rus konvoyu Kiev kapılarında beklemede. Peki Rusya-Ukrayna savaşı ne durumda? Müzakereler sonuç verir mi? Rusya nereye kadar gidecek? Savaş ne zaman bitecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Özgür Tör değerlendirdi.
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