Rusya, kimyasal silah kullandı mı? Gözler Ukrayna’nın doğusunda

Ukrayna tarafından Mariupol'de Rusya’nın kimyasal silah kullanıldığı iddia edildi. Yapılan açıklamada, “İHA'lardan atılan madde solunum yetmezliğine yol açtı.” denildi. Öte yandan 13 km'lik Rus konvoyu adım adım Ukrayna'nın doğusu ilerliyor. Rusya aynı zamanda Donbass bölgesine askeri yığınağı tüm hızıyla sürüyor. Peki Rusya, Ukrayna’da ne yapmaya çalışıyor? Savaş ne kadar sürecek? Gündemin öne çıkan gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali ve Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın değerlendirdi.

Orhan Sali'nin öne çıkan sözleri:

"Savaşın ilk gününden beri 'Rusya kimyasal silah kullandı mı, kullanacak mı?' tartışmaları devam ediyor. Çünkü kimyasal silah birçok ülke için kırımızı çizgi. Suriye'de Esad rejiminin defalarca kimyasal silah kullandığını gördük. Bu olaydan hemen sonra ABD her seferinde Suriye'yi vurdu. İşte bu nedenle herkes çok temkinli.

Kimyasal silah sözleri kullanıldığı anda işin rengi, savaşın boyutu değişiyor. Dün akşam biz Ukrayna tarafından atanan Donetsk valisiyle bir görüşme yaptık. İHA tarafından gaz bırakıldığını bize söyledi. Valinin söylediğine göre bu gazdan 3 kişi etkilendi ve hastaneye kaldırıldı ve durumları çok ciddi değil.

(Kimyasal silah kullanımı) İlk olması sebebiyle önemli. Zelenskiy bunun araştırıldığını belirtti. Şu ana kadar yaşananlara bakarsak 'Rusya kimyasal silah kullandı' diyemeyiz. Şu anda bir ilk olması sebebiyle herkesi tedirgin etmiş durumda."

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın'ın açıklamaları:

"Bende dün geceden beri yaşananları takip ediyorum. Burada Donetsk Valisi'nin dediklerini esas almak lazım. Benim gördüğüm kadarıyla bu kimyasal silah değil. Toplu gösterileri dağıtmak için kullanılan bir biber gazı olabilir. Rusya kimyasal silah sözleşmesine taraf bir devlet. Baştan beri silahsızlanmayı savunana bir devlet. Gerçi ABD ve Sovyetlerden kalan dengeye bakıldığı zaman hem nükleer hem kimyasal silahlarda Rusya 1. sırada yer alıyor."