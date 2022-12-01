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Rusya ile ABD arasındaki görüşmenin perde arkası

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Giriş: 01.12.2022 14:29
14 Kasım'da ABD ile Rusya istihbarat başkanlarının Ankara'daki görüşmesine ilişkin Rusya'dan ilk kez açıklama geldi. Rus İstihbarat Başkanı görüşmede, Ukrayna konusunun da ele alındğını söyledi. "Kiev rejimi ve nükleer güvenlik" kelimelerinin sıkça kullandığını söyledi.
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