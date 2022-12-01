Rusya ile ABD arasındaki görüşmenin perde arkası

14 Kasım'da ABD ile Rusya istihbarat başkanlarının Ankara'daki görüşmesine ilişkin Rusya'dan ilk kez açıklama geldi. Rus İstihbarat Başkanı görüşmede, Ukrayna konusunun da ele alındğını söyledi. "Kiev rejimi ve nükleer güvenlik" kelimelerinin sıkça kullandığını söyledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN