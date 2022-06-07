Rusya harekata nasıl bakıyor? Esad ve teröristler nasıl işbirliği yaptı?

Suriye’nin kuzeyinde bulunan ve Türkiye’nin güvenliği hale getirdiği bölgelere saldırıların yapıldığı Tel Rıfat ve Münbiç’e yönelik harekat için artık emir bekleniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu eller tetikte harekete geçmeyi bekliyor. Harekat sinyalinin alan teröristler bölgeye hendekler açıp tüneller kazarken işgal ettiği sivillerin evlerini sözde karargaha çevirdi. Sözde karargahlara rejim bayrağı asan PKK/YPG’li teröristler taciz atışlarını da sürdürüyor. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yarın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile kritik temaslarda bulunacak. Peki Esad rejimi ile teröristler arasında nasıl bir işbirliği var? Rusya, Türkiye’nin olası harekatına nasıl bakıyor? Mehmetçik neden sahaya inmek zorunda? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahin Efe değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN