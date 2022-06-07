07 Haziran 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Rusya harekata nasıl bakıyor? Esad ve teröristler nasıl işbirliği yaptı?

Rusya harekata nasıl bakıyor? Esad ve teröristler nasıl işbirliği yaptı?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.06.2022 16:45
Suriye’nin kuzeyinde bulunan ve Türkiye’nin güvenliği hale getirdiği bölgelere saldırıların yapıldığı Tel Rıfat ve Münbiç’e yönelik harekat için artık emir bekleniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu eller tetikte harekete geçmeyi bekliyor. Harekat sinyalinin alan teröristler bölgeye hendekler açıp tüneller kazarken işgal ettiği sivillerin evlerini sözde karargaha çevirdi. Sözde karargahlara rejim bayrağı asan PKK/YPG’li teröristler taciz atışlarını da sürdürüyor. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yarın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile kritik temaslarda bulunacak. Peki Esad rejimi ile teröristler arasında nasıl bir işbirliği var? Rusya, Türkiye’nin olası harekatına nasıl bakıyor? Mehmetçik neden sahaya inmek zorunda? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahin Efe değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Esad ve teröristler nasıl işbirliği yaptı?
Esad ve teröristler nasıl işbirliği yaptı?
Sır ölümde görüntünler ortaya çıktı
Sır ölümde görüntünler ortaya çıktı
PKK mağarasında terör mühimmatı!
PKK mağarasında terör mühimmatı!
Sahte ürün nasıl tespit ediliyor?
Sahte ürün nasıl tespit ediliyor?
İstanbul’un alarm veren dereleri
İstanbul'un alarm veren dereleri
Suikastçı nasıl yakalandı?
Suikastçı nasıl yakalandı?
Gezi Parkı davasında gerekçeli karar!
Gezi Parkı davasında gerekçeli karar!
Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi
Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi
Sokaklar dereye döndü, araçlar suya gömüldü
Sokaklar dereye döndü, araçlar suya gömüldü
Yunanistan’a tepki: Ağlamada başarılılar
Yunanistan'a tepki: Ağlamada başarılılar
Türkiye’yi şikayet zinciri!
Türkiye'yi şikayet zinciri!
İşte Türkiye’nin askeri başarısının sırrı
İşte Türkiye'nin askeri başarısının sırrı
Daha Fazla Video Göster