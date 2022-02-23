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Rusya hangi adımları atar? Başkan Erdoğan, Putin ile telefonda görüşecek

A Haber
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Giriş: 23.02.2022 15:24
Ukrayna ile Rusya arasındaki krizde diplomasi umudu yavaş yavaş yok olurken dünya savaş ihtimaline hazırlanıyor. Şimdi Rus güçlerinin Ukrayna ile ayrılıkçıların cephe hattında mı duracağı, yoksa Donbass'ta Kiev'in kontrolündeki bölgelere yürüyüp yürümeyeceği merak ediliyor. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya’dan son gelişmeleri A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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