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Rusya, Donbass’a asker yığıyor! Ukrayna’da çatışma hazırlıkları

A Haber
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Giriş: 13.04.2022 15:25
49. günde Rusya Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesine yeni bir saldırı için asker sayısını artırıyor. Bu her iki tarafta da ağır kayıplara yol açacak keskin bir hamle. O noktadan son durumu A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı. Hacıalioğlu, “Ukrayna’nın kuzeyinde sona erdiğini söyleyebiliriz ancak güneyinde ve Donbass bölgesinde yoğun çatışmalara her iki tarafta hazırlanıyor. Rusya, Donbass bölgesine yoğun bir yığınak yapıyor, askerler bu noktaya geliyor. Harkov’da buraya çok yakın ve buraya giden 13 kilometrelik bir konvoy var. Analistler böyle bir çatışmada sivil kaybının çok olacağını ifade ediyor.” dedi.
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