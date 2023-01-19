Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Verdiğimiz sözleri tam anlamıyla yerine getiremedik

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme sürecine ilişkin konuştu, Rusya'nın, 2019'da Türkiye ile varılan mutabakat kapsamında sorumluluklarını yerine getiremediğini söyledi. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev, başkent Moskova'dan ayrıntıları aktardı.

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