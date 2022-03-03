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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Krize çözüm bulunacak

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Giriş: 03.03.2022 12:44
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov önemli açıklamalarda bulunuyor. Lavrov "Siz Batı'nın güvenliğini Doğu'nun güvensizliği üzerine kuramazsınız. Batı nasıl kendi başına bizim güvenliğimizi belirleyebilir ki? Batı nasıl enerji konusunda belirleyici olabilir? Krize elbette bir çözüm bulunacak, bundan şüphem yok. İçinde bulunduğumuz koşullar müzakere ediliyor. Ukrayna tarafı henüz ulaşamadı ancak bu yapılacak. Genel olarak silahlardan arındırılma yaklaşımıyla ilgili, Ukrayna topraklarında gerçekleştirilen soykırımı önlemeye yönelik, ulusların kendi kaderlerini belirlemesi ile bağlantılı bunlar. Ukraynalılar kendi kaderlerini kendileri belirlemeliler. " dedi.
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